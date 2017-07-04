Bafra Ovası'nda Buğday Hasadı Başladı

Bafra ilçesinde buğday hasadı başladı.



Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda 245 bin dekar alanda buğday tarımı yapıldığını söyledi.



Buğday üreten çiftçilerin hasattan önce umutlu olduklarını fakat hasat başlayınca umutlarının kaybolduğunu belirten Tosuner, "Devletimizin politikası, hububat üreten çiftçilerimizi kırgınlığa uğrattı. Devletimiz hasat vergisini düşürünce un sektöründe olan işletmeciler fiyatı otomatik olarak düşürdü." dedi.



Bafra'da buğdayın fiyatının ton başına 750 ila 830 civarında olduğuna işaret eden Tosuner, "Bu fiyatlarla çiftçi, 2018 yılında buğday ekmeyi bırakın, tarlalarının başına dahi gidemez. Fiyatların düşük olması çiftçilerimizi mağdur etti. Devletimiz bir an önce Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla tonu en az bin liradan alım yapması gerekiyor. Devletimiz bin liradan fiyat açıp alıma başlarsa çiftçimizin mağduriyetini giderir, un sektöründe de hareketlilik olur." ifadesini kullandı.