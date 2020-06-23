Bafra Ovası'nda buğday hasadı başladı
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Bafra Ovası'nda buğday hasadı başladı

Bafra Ovası'nda buğday hasadı başladı -Kaymakam Ertürkmen, ovada buğday hasadının startını verdi Türkiye'nin önemli ovalarından biri olan Bafra Ovası'nda 178 bin dekar alanda ekimi yapılan buğday hasadı başladı.

23.06.2020 21:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 21:49

Bafra Ovası'nda buğday hasadı başladı

-Kaymakam Ertürkmen, ovada buğday hasadının startını verdi

SAMSUN - Türkiye'nin önemli ovalarından biri olan Bafra Ovası'nda 178 bin dekar alanda ekimi yapılan buğday hasadı başladı. Buğday hasadının yanı sıra 5 bin dekar alanda da arpa ekimi gerçekleştirildi.

Ovada yüzde 80'i biçerdöverle hasat edilen buğdayda yanlış biçimi engellemek ve dane kaybını en aza indirmek için ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlardan oluşan ekipler arazide biçerdöverleri kontrol ediyor. Hasadın başlamasıyla birlikte Asar bölgesinde buğday hasadının startını veren ilçe Kaymakamın Cevdet Ertürkmen, "Bugün Anadolu'nun en temel ürünü, temel gıdamız buğday ilk hasadı için buradayız. Buğday demek bereket demek. Buğday demek zenginlik demek. Bu vesileyle salgının olduğu dönemlerde gıda tedarikinin önemi bir kes daha ortaya çıktı. Bizde Bafra olarak üretiyoruz. Çiftçimiz zenginleşiyor, berekete kavuşuyor" dedi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra zaten verimli topraklarıyla bilinen bir yer. İnşallah çiftçilerimizin umduğu, beklediği bir şekilde hasat elde ederiz. Onların da yüzleri güler diye düşünüyorum" diye konuştu.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise, "Geçtiğimiz yıl içerisinde baktığımızda Samsun ilimizde yüzde 0.85 bir dane kaybı olmuş. Kabul edilebilir dane kayıpları yüzde 2 civarında ama yüzde 0.85 kayıpla da çiftçimizin cebinden kaybolan miktar yaklaşık 4,5 TL gibi bir rakama tekabül etmekte. Dolayısıyla hasatta dane kaybını sıfıra indirebilirsek bu 4.5 milyonda çiftçimizin cebinde kalacak. Hasatta özellikle 1 milyon 50 bin dekar bir alanda buğday ekimimiz var. Bunun yaklaşık yüzde 80-85' i biçerdöverle hasat edilmekte. Dolayısıyla bu hasatta en büyük görev biçerdöver operatörlerine düşmekte. Hasatta özellikle hasada gelmemiş veya yetişmemiş ürünleri erken hasat etmekten kaçınmamız gerekiyor. Hasattan sonra da en önemli konulardan bir tanesi anız yangınları. Biliyorsunuz mikro organizmaları, canlıların yararlı bakterilerin ölmesine sebep oluyor. Erozyonun önü açılıyor. Dolayısıyla da anız yakılmasına da karşıyız" şeklinde konuştu.

Buğday hasadına İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Fatih Özer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Süleyman Tulum, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve çiftçiler katıldı.

Bafra Ovası'nda buğday hasadı başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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