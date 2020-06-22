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Bafra Ovası'nda buğday hasadı başladı

Türkiye'nin önemli ovalarından Bafra Ovası'nda buğday hasadı başladı.

Bafra Ovası'nda buğday hasadı başladı
22.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:06

Türkiye'nin önemli ovalarından Bafra Ovası'nda buğday hasadı başladı.

Buğday başaklarının olgunlaşmasıyla biçerdöverler tarlalara girdi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ovada 180 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldığını söyledi.

Ovada buğday ekilen alanın arttığına işaret eden Tosuner, "Geçen sene 176 bin dekar alanda ekilen buğday bu yıl 180 bin dekar alana kadar çıktı. Geçen sene 1 lira 20 kuruş ile 1 lira 30 kuruş olan buğdayın fiyatının ise bu yıl 1 lira 50 kuruş ile 1 lira 60 kuruş olması bekleniyor." diye konuştu.

Oda olarak amaçlarının dane kaybını en aza indirmek olduğunu belirten Tosuner, "Bu yıl üst limitimiz yüzde 2 kayıp ama bizim amacımız bunu yüzde bire kadar çekmek. Bu amaçla akşam geç saatlerde veya sabah erken saatlerde yani çiğ düştükten sonra biçimin yapılmasını istemiyoruz. Biçerdöver kullananların her tarlaya göre ayarlarını yapması gerekiyor." dedi.

Tosuner, ovada dönüm başına 500 ile 600 kilo arasında verim beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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