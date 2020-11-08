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08.11.2020 15:39 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:53
Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, Atatürk'ün ulusal bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin simgesi, ulusun geleceğini her zaman aydınlatacak bir ışık kaynağı olduğunu vurguladı.

Bütün yaşantısını bir milletin var olma mücadelesi üzerine şekillendiren Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıkları ile bütün milletin takdirini kazanmış büyük bir asker ve devlet adamı olduğunu belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin onurunu, haysiyetini koruyarak nasıl bağımsız kalacağını, nasıl çağdaş bir Cumhuriyet haline getirileceğini tarihe kaydettiren Atatürk, bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletlere de örnek olmuştur. 10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü olduğu kadar, aynı zamanda onun Türkiye Cumhuriyeti için çizdiği ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığını gösterme günüdür. Dolayısıyla bu kapsamda Ulu Önder Mustafa Kemal'in bizlere mirası olan Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma yolunda bıkmadan usanmadan azimle çalışarak, yaşatmak ve diri tutmak, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet borcumuzdur. Ulu Önder Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' sözünde de belirtildiği gibi Türkiye, milli irade, demokrasi ve kalkınma mücadelesinde, son yıllarda çok önemli mesafe kat etmiş ve Cumhuriyetimizin kuruluş idealine uygun olarak özgür ve müreffeh dünyanın güçlü ve lider bir ülkesi, bölgesinde ve dünyada barışın öncüsü, medeni milletler camiasının saygın bir üyesi haline gelmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 82. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum."

Bafra ilçesinde onarım çalışmaları devam eden Bafra Otagarı tamamlandığında modern bir görünüme kavuşacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı açıklamada, kalite standartlarına uygun modern çalışmalara imza attıklarını vurguladı.

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Bafra Otogarı'nda bakım ve onarım çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade eden Demir, çalışmaların tamamlanmasının ardından T1 Yetki Belgesi alınacak Bafra Otogarı'nın standartlara uygun bir şekilde hizmet vereceğini kaydetti.

Şehir genelinde yapılan tüm çalışmaları prosedürlere ve kalite standartlarına uygun bir şekilde hayata geçirdiklerini belirten Başkan Mustafa Demir, "Bafra'ya yeni otogar yapılana kadar mevcut otogarın standartlarını yükselteceğiz. Bafra için devam eden bir otogar projemiz var. Otogarı tamamen modernize edecek bir çalışma başlatıldı. Tam kapasite faaliyete geçmesi için bakım ve onarım çalışmalarının yanında terminal işletmeciliği için gereken T1 Yetki Belgesi almak için gereken şartları da yerine getiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Demir, otogar binasının genel tadilat, kamera ve güvenlik sistemlerinin yenilenmesi, plaka tanıma sistemlerinin kurulması, bariyer kurulumu, çevre duvarlarının yapımı ve peyzaj uygulamalarının tamamlanmasıyla birlikte hizmete alınacağını bildirdi.

Samsun'dan kısa kısa
Samsun'dan kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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