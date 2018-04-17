Bafra Osb Müteşebbis Heyet Toplantısı Gerçekleştirildi

Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Osman Kaymak başkanlığında gerçekleştirildi.

Bafra Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, müteşebbis heyete seçilen üyeler tanıtıldı, boşalan yönetim kurulu ile denetim kurullarına üye seçimi yapıldı.

Toplantıda, birinci üç aylık ve yıllık denetim kurulu raporları da onaya sunuldu.

Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin 2017 yılında 122 milyon 316 bin 40 lira kar elde ettiği belirtildi.

Toplantıya Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar, Bafra OSB Müdürü Recai Akçer ile üyeler katıldı.