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Bafra'nın ürünleri görücüye çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bafra'nın ürünleri görücüye çıktı

Bafra Belediyesi, 6. Samsun Tarım Fuarı'nda stant açarak ilçenin ürünlerini görücüye çıkardı.

Bafra Belediyesi, 6. Samsun Tarım Fuarı'nda stant açarak ilçenin ürünlerini görücüye çıkardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve KOSGEB'in destek ve işbirlikleri ile hazırlanan 6. Samsun Tarım Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

15-19 Eylül 2021 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda Bafra'da yerini aldı. Bafra Kaymakamlığı, Bafra Belediye Başkanlığı, Bafra Ticaret Borsası, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Bafra Ziraat Odası Bafra Tahıl Birliği, Bafra Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Sebze Üreticileri Birliği koordinasyonunda açılan stantta ilçeye ait ürünler sergileniyor.

Tarım fuarı ile ilgili düşüncelerini dile getiren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Ülkemizin en büyük ve en verimli ovalarından birine sahip olan ilçemizin Tarım ve hayvancılık ölçeğinde istenilen seviyeye gelmesinde üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. İlimizin bu alanda sahip olduğu değerlerin tanıtımında söz konusu organizasyonların önemi büyük. Fuar, tarım ve hayvancılık sektörünün modernizasyonu için ihtiyaç duyulan tarımsal mekanizasyon, hayvansal üretim, su ve sulama teknolojilerindeki yeniliklerin, makine ve malzemelerin topluca tanıtıldığı bir platform olacaktır" dedi.

Fuar, 19 Eylül'e kadar ziyaretçileri ağırlayacak. - SAMSUN

Bafra'nın ürünleri görücüye çıktı

Bafra'nın ürünleri görücüye çıktı

Bafra'nın ürünleri görücüye çıktı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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