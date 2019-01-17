Bafra'nın Tarımsal Ürün Potansiyeli" Çalıştayı

Bafra ilçesinin tarımsal ürün potansiyeli açısından değerlendirme çalıştayı düzenlendi.

Samsun Valiliği, Bafra Kaymakamlığı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğinde Bafra ilçesinin tarımsal ürün potansiyeli açısından değerlendirme çalıştayı, Bafra Ticaret Borsasında gerçekleştirildi.

Vali Osman Kaymak, burada yaptığı konuşmada, OKA tarafından hazırlanan Bafra'nın tarımsal ürün potansiyeli raporuna dair bilgiler paylaştı.

Samsun'un çok önemli iki ovası bulunduğunu, bunların Bafra ve Çarşamba ovaları olduğunu belirten Kaymak, "Bu iki ova aslında Türkiye'nin gıda deposu. Her şeyin yapayı oluyor ama gıdanın olmuyor. Gıda insan için çok önemli. İnsanımız gıdaya muhtaç. Allah'a şükürler olsun, ilimizde bunların hepsine sahibiz." dedi.

Bafra'nın çok ciddi şekilde tarım yapılan, neredeyse nüfusunun tamamı tarım ile geçinen bir ilçe olduğunu anlatan Kaymak, "Amacımız ürünlerin katma değerini artıracak, insanlarımızın daha çok kazanmasını sağlayacak işler yapmak. Şu an yapılan üretimde zaman zaman zarar ediyorsunuz. Bunların daha sürdürülebilir olması anlamında sizleri dinlemek istiyoruz." diye konuştu.

Daha sonra Bafra Ovası'ndaki tarımsal üretimin mevcut yapısı, altyapı, üretim ve tüketim boyutuyla ele alınması, Bafra ilçesinin tarımsal ürün potansiyeli gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Çalıştaya Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, Yakakent Kaymakamı Bahar Kaya, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA