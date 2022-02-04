Bafra'nın belgeli tek kadın dağcısı donmuş şelaleye tırmandı

UZUNDERE, ERZURUM (İHA) - Samsun Bafra'nın belgeli tek kadın dağcısı Erzurum'un Tortum ve Uzundere ilçelerinde, yaptığı donmuş şelale tırmanışının ardından Bafra Belediyesi flaması açarak ilçeye selam gönderdi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra adına bir ilke imza atarak tırmanışını gerçekleştiren Büşra Bilgin ile görüşerek kendisini tebrik etti. Büşra Bilgin ayrıca bu yıl Samsun bölgesinden donmuş şelale tırmanışı yapan tek sporcu olarak kayıtlara geçti.

Büşra Bilgin, "Daha önce olduğu gibi bu tırmanışımızda da benden desteğini esirgemeyen Bafra Belediyemize Başkanımız Sayın Hamit Kılıç nezdinde şükranlarımı sunuyorum. İlçemizin lisanslı tek kadın dağcısı olmam bana farklı bir sorumluluk yüklüyor. Belediyemiz Spor İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda her organizasyon öncesi bizlerin yanında olması oldukça mutluluk verici. Dağcılık sporunda Baframızın ve belediyemizin ismini elimden geldiğince duyurmaya devam edeceğim" dedi.

Bafra'nın ismini duyuracak her türlü bireysel ve takım sportif aktiviteleri desteklemeye devam edeceklerini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Spor İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde Büşra Bilgin kardeşimizde olduğu gibi fark oluşturan sporcularımızın yanında olma gayretindeyiz. Aynı zamanda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Büşra Bilgin, Bafra adına bir ilke imza atarak İlçemizi gururlandırdı ve tırmanış sonrası açtığı belediyemizin flaması ile bizleri mutlu etti. Şelale tırmanışlarından önce Palandöken'de bulunan yapay buz tırmanış duvarında dört gün antrenman tırmanışı yaparak ilçemizi orada da temsil etti. Bafra'da daha önce donmuş şelale tırmanışı yapan sporcumuz olmamakla beraber bunu ilk yapan Büşra Bilgin kardeşimizi bir kez daha kutluyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN