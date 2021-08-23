Bafra Mobil Beton Santrali üretime başlıyor
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Bafra Mobil Beton Santrali üretime başlıyor

Bafra Mobil Beton Santrali üretime başlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçelerde yol yapım faaliyetlerini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, kaliteyi artıracak, çalışmaları hızlandıracak ve maliyetleri düşürecek 4 mobil beton santraline büyük önem veriyor.

İlçelerde yol yapım faaliyetlerini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, kaliteyi artıracak, çalışmaları hızlandıracak ve maliyetleri düşürecek 4 mobil beton santraline büyük önem veriyor. Yılda 25 milyon TL tasarruf sağlayacak santrallerin kısa süre içinde üretime başlaması bekleniyor. Merkez, Kavak ve Çarşamba'da kurulum devam ederken, Bafra'nın Derbent Mahallesi'ndeki beton santrali ise tamamlandı.

Günde 2 bin ton temel taş malzeme, saatte 60 ton sıcak asfalt ile saatte 100 metreküp beton üretecek Derbent Mobil Beton Santrali, saatte 80 ton da Agrega yıkayacak. Kuşluğan ve İnönü mahallelerindeki ocaklardan getirilecek taşlar burada kırılarak beton altı temel ve sıcak asfalt malzemesi haline getirilecek. Üretilen beton ve malzemeler ilçe merkezindeki yollarda da kullanılacak. Fazlası ise piyasaya satılacak.

Deneme aşamasında olan santralde incelemelerde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, otomasyon sistemindeki kontrollerin yapılmasıyla 3-4 gün içinde seri üretime başlayacaklarını söyledi.

Fen işleri ekiplerinden bilgi alan Başkan Demir, "Belediye kaynaklarını etkin ve verimli kullanıyoruz. Az maliyetle çok iş yapmaya çalışıyoruz. Kendi betonumuzu kendimiz üretecek, maliyeti yüzde 50 oranında düşüreceğiz. Bunu da beton santrallerimizle yapacağız. Bafra, Alaçam, Yakakent ve 19 Mayıs ilçelerimizdeki yolların yapımında kullanacağımız temel malzeme ve betonu burada Derbent'te üretip kullanacağız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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