Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin başarısı

Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı, Enerji Verimliliği Proje Yarışması'nda Türkiye birinciliği elde etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Enerji Verimliliği Proje Yarışması'nın, her yıl TÜBİTAK ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlendiğini söyledi.

Yarışmanın, gençleri özellikle konut, sanayi, ulaşım ve tarım sektörlerinde enerjinin verimli kullanılması konusunda bilinçlendirmeyi amaçladığını anlatan Katipoğlu, "Bu amaca uygun olarak sunulan projelerin ilgili sektörlerde enerjinin verimli kullanılmasına, enerji tasarrufuna, enerji tasarrufunun çevreyle ilişkisi ve etkilerine yönelik olması ve Türkiye ekonomisine ülke çapında katkıda bulunabilecek, uygulanabilir önerilerden oluşması gerekmektedir." dedi.

Katipoğlu, 9 proje ile katıldıkları yarışmada bir birincilik bir de dördüncülük kazandıklarını anlatarak, "Öğretmenlerimiz Serkan Sağlam ve Cemil Ergin'i, öğrencilerimiz Mustafa Sevinç, Cemil Baki, Taha Kablan ve Furkan Şahin'i tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA