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Bafra meclisi toplandı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bafra meclisi toplandı

Bafra Belediye Meclisi gündemindeki hususları görüşmek üzere Alparslan Türkeş Parkı toplantı salonunda olağan Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Bafra Belediye Meclisi gündemindeki hususları görüşmek üzere Alparslan Türkeş Parkı toplantı salonunda olağan Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit gündem öncesi yaptığı konuşmada, geçen günlerde Samsun'da Onur Anıtı'na yapılan saldırıyı bir kez daha kınarken, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçilen Bafra Belediye GSK atıcılık sporcusu Bilge Alev'i tebrik etti.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç başkanlığında yapılan Şubat meclis toplantısında 3 gündem maddesi görüşüldü. - SAMSUN

Bafra meclisi toplandı

İhlas Haber Ajansı - Politika

Atıcılık, Türkiye, Samsun, Bafra, Politika, Haber

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