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Bafra meclisi toplandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bafra meclisi toplandı

Bafra Belediye Meclisi gündemindeki hususları görüşmek üzere Alparslan Türkeş Parkı Toplantı Salonunda olağan Aralık ayı toplantısını gerçekleştirdi.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Bafra Belediye Meclisi gündemindeki hususları görüşmek üzere Alparslan Türkeş Parkı Toplantı Salonunda olağan Aralık ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç başkanlığında yapılan 3 gündem maddesi görüşüldü. Bafra Belediye Meclisinin Aralık ayı olağan toplantısında Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (SERA) Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı üye seçimi de yapıldı.

Gerçekleştirilen seçim sonucunda Meclis Üyeleri Şaban Deniz ve Recep Kaplan asil üyeliğe, Ali Oğuz ve Mustafa Tuğrul Erdoğan ise yedek üyeliğe seçildi. - SAMSUN

Bafra meclisi toplandı

Bafra meclisi toplandı

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