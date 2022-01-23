Bafra kara kışa teslim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bafra kara kışa teslim

Bafra kara kışa teslim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde dün akşam saatlerine başlayan yoğun kar bugün de etkisini sürdürüyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde dün akşam saatlerine başlayan yoğun kar bugün de etkisini sürdürüyor. Yoğun kar nedeniyle 35 kırsal mahallenin yolu kapandı.

İlçe merkezinde ve Samsun-Sinop karayolunda dün geceden beri karla mücadele çalışmalarını sürdüren Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve Bafra Belediyesi ekipleri bugün de çalışmalarına devam ediyor. İlçe merkezinde ve Samsun-Sinop karayolunda yollar ulaşıma açılırken, 35 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Birçok kırsal mahallede de elektrik kesintileri meydana geldi.

İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Elektrik kesintileri yaşanan bölgelerimizde arızaların giderilmesi için YEDAŞ ekiplerine 2 greyder verdik. YEDAŞ ekipleri arızaların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kapalı grup yollarının açılması için de ekipler çalışmalarına devam ediyor" dedi. - SAMSUN

Bafra kara kışa teslim

Bafra kara kışa teslim

Bafra kara kışa teslim

Bafra kara kışa teslim

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Samsun, Bafra, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title