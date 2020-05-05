Bafra ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil söndürüldü
05.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:06
Bafra ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.
Bafra ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.
Samsun Sinop yolu Gümüşyaprak mevkisinde, İrfan Şen, kullandığı 07 BHD 76 plakalı otomobilin birden alev alması üzerine aracını yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışmalarına başladı.
Otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA