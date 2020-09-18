Bafra ilçesinde bir depodaki saman balyaları yandı
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Bafra ilçesinde bir depodaki saman balyaları yandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir depoda çıkan yangında saman balyaları küle döndü.

Bafra ilçesinde bir depodaki saman balyaları yandı
18.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:51

Samsun'un Bafra ilçesinde bir depoda çıkan yangında saman balyaları küle döndü.

Uluğaç Mahallesi'ndeki depoda yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Adem Yıldız'a ait olduğu belirlenen depoda bulunan samanlar tamamen yanarken depo kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Emre Sahinol
Emre Sahinol
AA Editörü
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