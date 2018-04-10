Bafra İkinci Köprüsüne Kavuşuyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra ilçesinin iki yakasını birbirine bağlayacak olan Fener Köprüsü'nde incelemeler yaptı.

Bafra Kızılırmak Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan 2. köprü olacak olan Fener Köprüsü açılış için gün sayıyor. Köprü inşaatında inceleme yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Fener Köprüsü'nü 2 hafta içerinde hizmete almayı planladıklarının müjdesini vererek, "Biliyorsunuz bundan önce Kızılırmak'ın doğu ve batı yakasındaki yerleşim yerlerini birbirine bağlayan Türbe ve Kalaycılı Mahalleleri arasındaki 250 metre uzunluğunda olan köprüyü hizmete açarak önemli bir sorunu gidermiştik. Şimdi de Fener ve Karıncak Mahalleleri arasında yer alan 250 metre uzunluğundaki köprümüzün inşaatını bitirmek üzereyiz. Yani Baframızın iki yakasını bir araya getiriyoruz. Vatandaşlarımızı karşı yakaya geçmek için çektikleri çileden kurtarıyoruz. Bağlantı yolları ile birlikte bu anlamlı yatırımımızın maliyeti yaklaşık olarak 8 milyon lira. Bafralı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olur inşallah. 2 hafta çerisinde hep beraber bu güzel köprünün açılışını yapmayı planlıyoruz. Bu köprülerle sadece Kızılırmak'ın iki yakasını değil gönülleri de birleştiriyoruz" diye konuştu. - SAMSUN