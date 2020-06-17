Bafra HEM'den sanal sergi
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Bafra HEM'den sanal sergi

Bafra HEM'den sanal sergi Samsun Bafra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü pandemi süreci dolayısıyla sanal sergi oluşturdu.

17.06.2020 22:43 | Son Güncelleme: 17.06.2020 22:51

Bafra HEM'den sanal sergi

SAMSUN - Samsun Bafra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü pandemi süreci dolayısıyla sanal sergi oluşturdu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonunda usta öğreticilerin ürünlerinin yer aldığı sergi bu yıl korona virüs (Covid-19) pandemi nedeniyle bu yıl iptal oldu. Serginin iptal olması nedeniyle sanal sergi oluşturuldu. Oluşturulan sanal sergide üretilen ürünler müzik eşliğinde sanal ortamda 7/24 linklerden yayına başladı.

Çalışmaları ve sanal sergi hakkında bilgi veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Avcı, "Merkezimiz ilçemizde çeşitli alanlarda kurslar açıp üretim anlamında, istihdam anlamında pek çok kişiye faydalı bir kurumdur. Bu yıl 300 çeşitlilikte 824 kurs açtık. Bu kurslarımızda 11 bin kursiyerimiz bunlardan faydalandı. 6 bin lise ve ortaokul açık öğretim öğrencimiz var. Bafra'da birçok kişiye hitap eden bir kurumuz. Pandemi süreci içerisinde ilçemizdeki kız meslek lisesinin başlattığı maske dikimine biz hayata destek grubu olarak usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizin bazılarını gönüllü olarak oraya yönlendirdik. İdareci arkadaşlarımız hayata destek gurubu kurdu. Bu guruptan her gün en azından 10 kişi gündüz çalışmak üzere çoğu arkadaşımızda evlerinde iş yaparak o sıkıntılı dönemini maske ihtiyacını karşılamada üstün özveriyle çalıştılar. Diğer kurumlarla, mesleki eğitimle, milli eğitimle birlikte çok güzel yürüttüler. Bafra'mızı ön plana çıkaracak Bafra bebeği, Bafra Zenbili gibi kurslarımız var. Ayrıca hediyelik eşya kurslarımızla Bafra'mızı daha ön plana tanıtmak adına çalışmalar yürüttük. Yanı ihtiyaç olan her alanda Ama her alanda önceliğimiz engelliler, kadınlar ve çocuklarımız oldu. Her eğitim öğretim sonunda usta öğreticilerimizin ürünlerinin yer aldığı sergimiz pantemi nedeniyle bu sene iptal oldu. Sanal sergi oluşturalım dedik. Bu sanal sergide ürettiğimiz ürünlerden örnekler alarak sergiledik. Yaşanan durumu anlatmak için müzikle bunu destekledik. O söylenen şarkıların işaret diliyle ifade etmeleri sonucu güzel bir kompozisyon ortaya çıktı. Sergimizin sanal olarak linklerimizi yayınladık. Bu linklerden sergimiz 7/24 izlenebilir. " şeklinde konuştu.

Bafra HEM'den sanal sergi

Kaynak: İHA

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