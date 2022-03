Bafra görme engelliler derneğinin kadın üyeleri, kadınlar gününde bir araya geldi

BAFRA, SAMSUN (Bültenler) - Dernek üyeleri Fatma Satılmış ve Şennur Duru öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, Bafra görme engelliler derneği başkanı Ömer Ergül, yönetim kurulu üyeleri ve kadın üyeler katıldı.

Keyifli dakikaların yaşandığı etkinlikte sazlar çalındı, türküler söylendi, pastalar kesildi, konuşmalar yapıldı. Bafra görme engelliler derneği başkanı Ömer Ergül günün anısına üyelerine çiçek takdim etti. Çiçeklerisevinçle kabul eden üyelerinağızlarından şu sözler döküldü:

"böyle anlamlı bir günde başkanımız bize sürpriz yaparak bizi çok sevindirdi. Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz.İnanın mutluluğumuzu nasıl ifade edeceğimizi bilemiyoruz. Başkanımız Sağ olsun nazik ve düşünceli davranışıyla bizlere ne kadar değer verdiğini gösterdi. Bizler de kendilerinden çok memnunuz. Başkanımızın bize kıymet verdiğini bilmek bizim için büyük bir onur, büyük bir mutluluktur, kendilerine teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Bafra görme engelliler derneği başkanı Ömer Ergül de şunları söyledi: "Sözlerime başlamadan önce sizin ve bütün kadınlarımızın 8 Mart dünya kadınlar günlerini en içten dileklerimle kutluyorum. kadınlartoplumumuzun mimarlarıdır. Bana göre onlar başöğretmenlerimizdir. Çünkü bir toplumun gelişmesi, değişmesi, uygarlaşması, aile yapısı tamamen kadına bağlıdır. Bizler bugün alnımız ak, başımız dik olarak gezebiliyorsak bunu kadınlarımıza borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. kadınlar, Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden varlıklardır. onlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. Düşünün biz erkekler, evleninceye kadar annelerimizin eline, evlendikten sonra da eşlerimizin eline bakarız. Yani ölünceye kadar bizler onlara muhtacız. Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazıdır. Bizler onlarsız bir hiçiz. Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan, hayatımızı tamamlayan ve anlamlı kılan,geleceğimize ışık tutan kadınlarımızdır. Aslında bütün kadınlar bir anne adayıdır. Anne yardır, candır, sırdaştır, dosttur, sığınılacak limandır. Karşılıksız ve çıkarsız sevgidir, şefkattir, merhamettir. Ne olursa olsun kıymetlerini bilmemiz gerekir. Bu arada engelli anne ve engelli çocuğu olan kadınlarımızın hayatı diğerlerine göre daha zordur. Çünkü engelli kadınlarımız sorunlarla mücadele etme konusunda diğerlerine göre daha fazla çaba sarf etmektedirler. Ancak ben özellikle sizleri tebrik ediyorum. Çünkü sizler her türlü zorluğa karşı bütün engelleri aşarak güçlü olduğunuzu ve diğer kadınlarımızdan farkınız olmadığını ispatlamış durumdasınız. İnanın sizin gibi böyle hayatla barışık, güçlü, akıllı, uyanık, kendini ifade edebilen kadınlarımızı toplum içinde görünce ben çok mutlu oluyorum. Ne olur bu gücünüzü hiç kaybetmeyin. Türkiye'de kadınlar Cumhuriyet ile kazanılmış birçok çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almaya devam etmektedir. Kadınlarımızın her geçen gün sosyal hayata ve çalışma hayatına katılmaları çok olumlu bir gelişmedir. Ancak bu olumlu gelişmelere rağmen üzülerek belirtmeliyim ki gerek ülkemizde, gerekse dünyada kadına yapılan şiddet ne yazık ki hala devam etmektedir. insanlığın kara lekesi olarak nitelendirdiğimiz bu tür hadiselerin sona ermesi için millet olarak hep birlikte mücadele etmeliyiz. Kadınlarımıza yapılan şiddetin sona ermesi,onların çalışma ve sosyal hayatınher alanında aktif olarak yer almaları için var gücümüzle savaşmalı ve bu tür konularla alakalı yapılan çalışmaların arttırılması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Ben içişleri bakanlığımızın (KADES) uygulamasını olumlu buluyorum. Çünkü KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Bu uygulamayı kullanmak için herkesi teşvik etmemiz gerekir. Bu duygu ve düşüncelerimle hayatımızda en kıymetli varlıklar olan kadınlarımızın 8 mart dünya kadınlar günlerini birkez daha en kalbi duygularla kutlar, Kadına şiddetin sona erdiği, kadınlarında erkekler kadar özgür ve eşit olabildiği bir dünya dilerim "şeklinde konuştu.

Bizi engelli olan uzuvlarımızla değil ürettiklerimizle değerlendirin" sloganıyla seslenen kadınlar ülkemizde ve dünyada Türk kadınının sesini duyuracakları mesajını verdiler.

