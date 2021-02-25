Bafra Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Ceylan'dan "sahte basın kartı" uyarısı
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Bafra Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Ceylan'dan "sahte basın kartı" uyarısı

25.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:55
Bafra Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Ceylan'dan

Bafra Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Ceylan sahte basın kartı kullananların "resmi belgede sahtecilik" suçu işlediklerini belirtti.

Bafra Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Ceylan sahte basın kartı kullananların "resmi belgede sahtecilik" suçu işlediklerini belirtti.

Ceylan, yaptığı açıklamada, son dönemlerde usulsüz basın kartı veya basın trafik kartı kullananların sayısının giderek arttığını öne sürdü.

"Bafra ve bölgesinde basın mesleği dışında başka bir mesleği icra eden kişi ya da kişilere reklam veya para karşılığı sahte basın kartları düzenleniyor." iddiasında bulunan Ceylan, şunları dile getirdi:

"Bazı dernek ve kurumlarca reklam veya para karşılığında sahte basın kartı, basın trafik kartı, kurum kimlik kartı, polis muhabiri, fahri muhabir, köşe yazarı şeklinde düzenlenen kartları kullanan kişiler suç işlemektedir. Basın mesleği ile uzaktan yakından alakası olmayan kişilerin kullanmış olduğu kartların hiçbir geçerliliği yoktur. Aksine usulsüz basın kartı ve basın trafik kartı üreten ve kullananlar tespit edildiğinde haklarında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun resmi belgede sahtecilik başlıklı 204. Maddesine göre işlem yapılacağı unutulmamalıdır. Bafra Gazeteciler Cemiyeti olarak bölgemizde bu suçu işleyen kişi veya kurumlarla ilgili sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini isterken güvenlik güçlerimizin bu konuda daha da duyarlı olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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