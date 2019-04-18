Bafra Dondurması Yapımı Öğretiliyor

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Nayle Koç, İŞKUR'un desteğiyle açılan kursta kadınlara dondurma yapmayı öğretiyor.

Bafra Halk Eğitim Merkezinde açılan kursta usta öğreticilik yapan Koç, bugüne kadar 52 kadına el yapımı dondurma üretimini öğretti.

Koç, devam eden kursta da 23 kadına dondurma yapımını öğretiyor.

Dondurma yapmayı eşiyle çalışarak öğrendiğini belirten Koç, "25 yıldır bu işi yapıyorum. El yapımı dondurma mesleği unutulmaya yüz tuttuğu için kurslar açarak üretimi öğrenme isteği bulunan kadınlara bu işi öğretiyorum. Belki de el yapımı dondurma yapımını öğreten Türkiye'de tek kadınım. Bununla da gurur duyuyorum." dedi.

İŞKUR Bafra Şube Müdürü Yakup Ergenlik de ilçenin meşhur lezzetlerinden dondurmayı el yapımı üreteni bulmanın artık zor olduğunu anlatarak, "Nayle Koç, konuyla ilgili girişimleri başlattığında bizler de bunu değerlendirmek istedik. Kursları açmaya devam ediyoruz. Kursa katılanlar, kurs sonuna kadar uzmanlaşmış bir dondurma üreticisi oluyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA