Bafra Devlet Hastanesinde iki polisin doktoru darbettiği iddia edildi

06.09.2019 16:20

Samsun'da, Bafra Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli bir doktorun darbedildiği ileri sürüldü.

Samsun Tabip Odası Başkanı Murat Erkan, Bafra Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde yaptığı basın açıklamasında, iki özel harekatçı polisin kendilerine öncelik tanınmadığı gerekçesiyle sara hastalığı olan bir hastasına acil müdahale ederken acil serviste görevli doktor S.G. ile tartıştıklarını söyledi.

Polislerin S.G'yi darbettiklerini belirten Erkan, "Şiddet olayını kınarken bile utanç içerisindeyiz çünkü sağlıkçıya şiddet uygulamak, kamu düzenini hiçe sayarak kargaşa çıkarmak, istediğini kaba kuvvete başvurarak elde etmeye çalışmak, ilkel toplulukların, geri kalmış ülkelerin özelliğidir. Biz muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasını beklediğimiz ülkemizin bu hale getirilmesi karşısında öfke ve utanç içindeyiz." dedi.

Bu olayın diğerlerinden farkının şiddet uygulayan kişilerin toplumun güvenliğinden sorumlu bir kurumda görev yapması olduğunu dile getiren Erkan, böyle bir çelişkinin izah edilebilir tarafının bulunmadığını vurguladı.

Erkan, bu durumun hekimlere yönelik şiddetin nasıl kanıksandığını ve sıradanlaştığını gösterdiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Biz hekimler, kamu hizmetini halk adına, devlet adına sunuyoruz. Bize uygulanan şiddet, halka ve devlete uygulanmış şiddettir. Bireysel bir saldırı gibi değerlendirilemez. Kamunun güvenliğinden sorumlu insanların kamu hizmetini sekteye uğratması, görevli hekime şiddet uygulaması, bireysel bir şiddet gibi değerlendirilemez. Çalıştıkları kurumun gücünü kendi çıkarları için yine bir kamu görevlisi olan hekimlere karşı şiddete dönüştürerek kullanmaları kabul edilemez."

Erkan, bir hekime kalkan elin tüm hekimlere, halka ve devlete kalkmış sayılacağını belirterek, "Biz hekimler olarak bilimin, hekimliğin ve aydınlığın popülist politikalar sonucunda kara kuvvetin karanlığına gömülmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan S.G'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA