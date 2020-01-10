Bafra'daki hırsızlık zanlısı tutuklandı
Adliyeden görüntü Zanlının getirilişi Adliyeden görüntü - Bafra'daki hırsızlık zanlısı tutuklandıBafra ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Adliyeden görüntü
Zanlının getirilişi
Adliyeden görüntü - Bafra'daki hırsızlık zanlısı tutuklandı
Bafra ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kızılırmak Mahallesi'ndeki pazarda hırsızlık olayları yaşanması üzerine çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli olarak A.G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.