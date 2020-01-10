Bafra'daki hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Bafra'daki hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adliyeden görüntü Zanlının getirilişi Adliyeden görüntü - Bafra'daki hırsızlık zanlısı tutuklandıBafra ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

10.01.2020 20:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:35
Bafra'daki hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adliyeden görüntü

Zanlının getirilişi

Adliyeden görüntü - 'daki hırsızlık zanlısı tutuklandı

Bafra ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılırmak Mahallesi'ndeki pazarda hırsızlık olayları yaşanması üzerine çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli olarak A.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bafra'daki hırsızlık zanlısı tutuklandı
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