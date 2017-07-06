Bafra'daki Birahanedeki Kavga

Samsun'un Bafra ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi savcılıkça serbest bırakıldı.



Belediye Caddesi'ndeki bir birahanede çıkan kavgada sırtından bıçaklanan iş yeri sahibi Mustafa Y.'nin (49) silahla karşılık vermesi üzerine Murat Ö.(25) ve arkadaşı Okan T.(20) yaralanmış, olayla alakası olmayan müşteri Mehmet Demir (44) ise hayatını kaybetmişti.



Olayla ilgili gözaltına alınan M.U., T.U., O.Ö. M.T. ve M.Ö. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Olayda silahla yaralanan Okan T.(20) ve bıçaklanan iş yeri sahibinin Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinde tedavisi devam ediyor. - SAMSUN