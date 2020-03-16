Bafra'da zabıtadan "fiyat" denetimi
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Bafra'da zabıtadan "fiyat" denetimi

Bafra Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle talebin arttığı hijyen ürünlerinde anormal fiyat artışının önüne geçmek için işletmelere denetim gerçekleştirdi.

16.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:46
Bafra'da zabıtadan

Bafra Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle talebin arttığı hijyen ürünlerinde anormal fiyat artışının önüne geçmek için işletmelere denetim gerçekleştirdi.


Ekipler, zincir marketler, medikal malzeme satan firmalar, dezenfekte ürünler, maskeler, kolonya, temizlik malzemeleri, gıda maddelerinde anormal fiyat artışı ve stokçuluk olup olmadığı yönünde denetim yaptı.

Özellikle kolonya, sabun gibi hijyen ürünleriyle uzun ömürlü gıdaların yer aldığı rafları kontrol eden ekipler, fiş ve fatura kontrollerinde de bulundu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "virüs fırsatçılığına izin vermeyeceklerini" ifade ederek denetimleri periyodik olarak sürdüreceklerini vurguladı.

Kılıç, "Yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastladığımız takdirde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğüne tespitlerimizi ulaştıracağız. Gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlayacağız." ifadesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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