Bafra'da Yollar Göle Döndü

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Bafra ilçesinde saat 16.30 sıralarında başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Tıkanan rögar kapakları nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler göle dönen cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar ise biriken yağmur sularıyla kaplı yollarda yolun karşısına geçmekte zorlandı.