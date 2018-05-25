Bafra'da Yol Uygulaması
Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun-Sinop karayolunda yol uygulaması yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta ekipler, ön koltuğun altında saklanmış 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirdi. Araçta bulunan Hüseyin G., silahın kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor - SAMSUN
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