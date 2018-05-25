Bafra'da Yol Uygulaması

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun-Sinop karayolunda yol uygulaması yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta ekipler, ön koltuğun altında saklanmış 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirdi. Araçta bulunan Hüseyin G., silahın kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor - SAMSUN