Bafra'da yol-kaldırım çalışması
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Bafra'da yol-kaldırım çalışması

Bafra'da yol-kaldırım çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun Bafra Belediyesi yol-kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun Bafra Belediyesi yol-kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında; Tabakhane Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 100 metrelik Şıhlar 2. Sokak'ta 300 metrekare, Altınkaya Mahallesi Ticaret Okulu Sokak'ta 2500 metrekare yol ve kaldırım parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'nün bir diğer ekibi ise Altınay, Harız, Kaygusuz Mahallelerini, Kalaycılı Köprüsü ve Bafra Sebze-Meyve Hali'ne bağlayan 2 bin 650 metre alanda yol çalışması gerçekleştiriyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Başkan Yardımcıları Şaban Hüryaşar ve Ahmet Tokgöz ile birlikte ilçe genelini kapsayan çalışmaları yerinde inceleyerek mahalle muhtarları ve vatandaşlarla görüş alışverişi gerçekleştirdi. Başkan Hamit Kılıç, çalışmaların biran önce bitirilmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Beton santrali kuruluyor

Öte yandan Bafra Belediyesi, ilçeye kazandırmaya hazırlandığı beton santralinin kurulum çalışmalarında sona yaklaştı. Beton santralinin yükleme rampası, silo ve bunkerlerin temelleri belediye ekipleri tarafından tamamlandı. Santral, mekanik ve elektronik aksamının da firma tarafından tamamlanmasının ardından kısa sürede hizmete girecek. - SAMSUN

Bafra'da yol-kaldırım çalışması
Bafra'da yol-kaldırım çalışması
Bafra'da yol-kaldırım çalışması
Bafra'da yol-kaldırım çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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