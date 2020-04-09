Bafra'da yasağa uymayanlara 38 bin 265 lira ceza Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında yasağa uymayan işletme ve kişilere 38 bin 265 lira idari para cezası uygulandı.

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında yasağa uymayan işletme ve kişilere 38 bin 265 lira idari para cezası uygulandı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Bafra ilçe merkezi ve kırsal kesimde 65 yaş üstü ile kronik, 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı, kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan vatandaşlara toplam 38 bin 265 lira ceza kesildi.

Konu ile ilgili Kaymakam Cevdet Ertürkmen yaptığı açıklamada, "Kovid- 19 virüsü ile mücadele kapsamında emniyet sorumluluk sahamızda 65 yaş üstü 14 vatandaşımıza, 20 yaş altı 10 vatandaşımıza kişi başına 789 lira idari yaptırım uygulandı. Kapanma yasağına uymayan bir internet kafeye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 789 lira idari para cezası kesildi. Jandarma sorumluluk sahamızda 4733 sayılı Kanun'a göre yetkili olmadığı halde açık içki sunumu yapmaktan 3 bin 180 lira, aynı iş yerine sigara içilmesine izin vermekten 2 bin 575 lira ve sigara içen 6 kişiye, kişi başına 187 lira idari yaptırım uygulandı. Ayrıca genel emre aykırı hareket ederek bir araya gelen iskambil kağıdı ile oyun oynayan 6 kişiye, kişi başı 392 lira idari yaptırım uygulandı" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA