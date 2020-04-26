Bafra'da yasağa uymayan 32 şahsa 27 bin 639 lira ceza Samsun'un Bafra İlçe Emniyet ve Jandarma sorumluluk sahasında 18-22 Nisan tarihlerinde arasında yapılan uygulamalarda sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket eden 32 şahsa 27 bin 639 TL para cezası uygulandı.

Samsun'un Bafra İlçe Emniyet ve Jandarma sorumluluk sahasında 18-22 Nisan tarihlerinde arasında yapılan uygulamalarda sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket eden 32 şahsa 27 bin 639 TL para cezası uygulandı.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre 25 şahsa şahıs başı 789 TL olmak üzere 19 bin 725 TL para cezası, 1 şahsa kapalı iş yerini açmaktan 3 bin 180 TL para cezası, 6 şahsa kişi başı 789 TL olmak üzere kapalı olan iş yerinde bulunmaktan toplamda 4 bin 734 TL para cezası uygulandı. 4 şahıs hakkında karantina kararlarına uymamaktan TCK 195'e göre adli işlem başlatıldı.

Toplamda 32 şahsa 27 bin 639 TL para cezası uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA