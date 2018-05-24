Bafra'da Uyuşturucudan 2 Gözaltı

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, metruk bir binanın bahçesinde uyuşturucu madde kullanan 2 kişiyi yakaladı.

Metruk binalarda uyuşturucu madde kullanan kişilere yönelik uygulamalarını sürdüren Asayiş Büro ekipleri, Hacınabi Mahallesi Aydın Sokak'ta bulunan atıl durumdaki 2 katlı bir binanın bahçesinde 'kova' diye tabir edilen yöntemle uyuşturucu madde kullanan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden K.K.(26) ve Y.Ş.'den(18) bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN