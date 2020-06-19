Bafra'da uyuşturucu satıcılarına geçit yok
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Bafra'da uyuşturucu satıcılarına geçit yok

Samsun Bafra ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bafra'da uyuşturucu satıcılarına geçit yok
19.06.2020 19:16 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:25

Samsun Bafra ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Dün Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bafra genelinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda köylerden ilçe merkezine uyuşturucu madde getirerek sattıkları tespit edilen E.A., İ G. ve T.T. İsimli şahıslar Kemalpaşa Mahallesi'nde içerisinde bulundukları araç durduruldu. Araçta ve şahısların ikametinde yapılan aramada satışa hazır folyoya sarılı vaziyette 3 ayrı paketlenmiş esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo, 1 adet Gerica yazılı sentetik hap, farklı yerlere zulalanmış toplam net ağırlığı 1 kilo 154,35 gram olan esrar maddesi ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büroda işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edilen şahıslardan T.T. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, İ.G. ve E.A. isimli şahıslar tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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