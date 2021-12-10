Bafra'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bafra'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi

Bafra'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra İlçesinde İl jandarma Komutanlığınca yapılan 2 aylık takip ve istihbarı çalımalar sonucunda 1 kilogram 907 gram kubar esrar maddesi,135 gram kenevir bitkisi tohumu ve bir adet tartımda kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra İlçesinde İl jandarma Komutanlığınca yapılan 2 aylık takip ve istihbarı çalımalar sonucunda 1 kilogram 907 gram kubar esrar maddesi,135 gram kenevir bitkisi tohumu ve bir adet tartımda kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi.

İl jandarma Komutanlığınca yapılan 2 aylık takip ve istihbarı çalımalar sonucunda Terzili Mahallesi, Alpaslan Mahallesi ve Emir Efendi Mahallesinde bulunan beş ayrı adreste uyuşturucu madde imal ve ticareti ne yönelik yapılan arama faaliyetlerinde 1 kg 907 gram kubar esrar maddesi 135 gr kenevir bitkisi tohumu bir adet tartımda kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişi ifadelerinin ardından serbest kalırken gözaltında bulunan Ali G., Arif G., Samet G., Onur G. ve Tamer Ş. İlçe jandarma komutanlığında ki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamalarıyla Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika haber... 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı 2 ailenin kavgasında 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber... 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı 2 ailenin kavgasında 4 kişi gözaltına alındı

 Okul servisinde başlayan öğrencilerin tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 11 yaralı

Okul servisinde başlayan öğrencilerin tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 11 yaralı

 Ustasının boğazına ekmek bıçağı dayayıp rehin alan zanlıdan akılalmaz savunma

Ustasının boğazına ekmek bıçağı dayayıp rehin alan zanlıdan akılalmaz savunma

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title