Bafra'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra İlçesinde İl jandarma Komutanlığınca yapılan 2 aylık takip ve istihbarı çalımalar sonucunda 1 kilogram 907 gram kubar esrar maddesi,135 gram kenevir bitkisi tohumu ve bir adet tartımda kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi.

İl jandarma Komutanlığınca yapılan 2 aylık takip ve istihbarı çalımalar sonucunda Terzili Mahallesi, Alpaslan Mahallesi ve Emir Efendi Mahallesinde bulunan beş ayrı adreste uyuşturucu madde imal ve ticareti ne yönelik yapılan arama faaliyetlerinde 1 kg 907 gram kubar esrar maddesi 135 gr kenevir bitkisi tohumu bir adet tartımda kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişi ifadelerinin ardından serbest kalırken gözaltında bulunan Ali G., Arif G., Samet G., Onur G. ve Tamer Ş. İlçe jandarma komutanlığında ki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamalarıyla Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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