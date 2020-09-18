Bafra'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Bafra'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Bafra'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
18.09.2020 13:13 | Son Güncelleme: 18.09.2020 13:17

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda şüpheli H.İ.A'nın evinde yapılan aramada 72 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, elektronik hassas terazi ve önceden hırsızlığa konu olan cep telefonu ele geçirildi.

Aynı mahallede F.D'nin evinde yapılan aramada da 26 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.İ.A ve F.D. ifade ve işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Emre Sahinol
Emre Sahinol
AA Editörü
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