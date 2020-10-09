Bafra'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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Bafra'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

09.10.2020 14:47 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:50
Bafra'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bafra Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda, Fevziçakmak Mahallesi'nde A.D'nin araç ve ikametinde arama yapıldı.

Aramada 589 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan A.D, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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