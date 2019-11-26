Bafra'da uyuşturucu operasyonu

26.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:28

Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Samsun ve Bafra Jandarma Komutanlığının yaptığı istihbarat çalışması sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle Cumhuriyet Mahallesi'nde O.K'ye ait iş yerinde arama yapıldı.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada, 400 gram kubar esrar, hassas terazi, 4 gram kenevir tohumu ile kenevir yetiştirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ayrıca şahsın Alaçam Habilli Mahallesi'nde ailesinin ikamet ettiği evin bahçesinde ise bir kök dikili vaziyette kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili O.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA