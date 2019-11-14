Bafra'da uyuşturucu operasyonu
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Bafra'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözatına alındı.

14.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:32
Bafra'da uyuşturucu operasyonu

'un ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözatına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadele için çalışma yürüttü.

İhbar üzerine takibe alınan İsmail Ö, Samsun Sinop kara yolunda araçta yakalandı. Şahsın üzerinde 235 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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