Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan operasyonda, iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen kiyi gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan operasyonda, iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen kiyi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince, Kemalpaşa Mahallesi'nde C.A'ya ait iş yerine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 5 gramlık 43 paket esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.