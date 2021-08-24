Bafra'da uyuşturucu ile mücadele
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Bafra'da uyuşturucu ile mücadele

Bafra'da uyuşturucu ile mücadele
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonlarda 1059 gram esrar, 137.7 gram bonzai, 119 adet Hint keneviri, 45 adet uyuşturucu hap, 15,17 gram metamfetamin, 13 adet uyuşturucu içme aparatı, 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla ilgili 22 kişiye adli işlem yapıldı. - SAMSUN

Bafra'da uyuşturucu ile mücadele
Bafra'da uyuşturucu ile mücadele
Bafra'da uyuşturucu ile mücadele

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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