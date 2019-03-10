Bafra'da Uğur Mumcu ve Gaffar Okan'ı Anma Koşusu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bafra Şubesi tarafından Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan'ı Anma Koşusu düzenlendi.

Eski stat önünden başlayan koşuya, 18 yaş ve üzeri sporcular katıldı.

ADD Şube Başkanı Fazilet Canıgür, Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan'ı unutmadıklarını göstermek için böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Koşunun en yaşlı atleti Dursun Şenol ise gençlerle beraber organizasyonda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu'yu rahmetle anıyoruz. Atakum sahilinde yürüyerek spor yapan ve sahilde tanışan sporu seven arkadaşlarız. Bizler hemen hemen tüm koşularda Atakum Run Clup olarak yerimizi alıyoruz ve bütün organizasyonlara destek veriyoruz." dedi.

On altı kilometrelik parkuru erkeklerde 64 dakika 54 saniyede Enes Ayik birinci, 67 dakika 01 saniyede Ahmet Yetim ikinci, 1 saat 11 dakikada Tunahan Özkan üçüncü tamamladı.

Kadınlarda, 1 saat 12 saniyede Gülşen Kılıç birinci, 1 saat 19 dakika da Aysun Karaoğlan ikinci, 1 saat 20 dakikada Aysun Şerifoğlu Çetin üçüncü olarak koşuyu tamamladı.

Dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA