Bafra'da Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde organik köyde "Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

TEMA Vakfı ve Sürmeli Köyü Muhtarlığı ve Derneği işbirliği ile Sürmeli Organik köyünde 3'ncüsü düzenlenen Uçurtma Şenliği'nde TEMA gönüllüleri fidan dikti. TEMA Vakfı gönülleri ve vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte Sürmeli Mahallesi'ne akın etti. Sabah erken saatlerde etkinlik için Sürmeli Mahallesi'ne gelen vatandaşlar, organik pazardan aldıkları kahvaltılıklarla piknik alanında semaver yakıp kahvaltı yaptılar.

Şenlik öncesi konuşan TEMA Bafra Temsilcisi Süleyman Özata, "Buradaki hedefimiz Sürmeli köyündeki üreticilerimiz kendi bahçelerinde, tarlalarında yetiştirmiş oldukları organik ürünü piyasaya sürüyorlar. Doğaya, çevreye saygılı bir üretimle beraber yaşam standartlarını arttırmayı hedefliyorlar. Bu seneki Uçurtma Şenliğimizin hedefi toprak, su, hava kirlenmesin başlığı attık. Bizim hedefimiz toprağımızı, havamızı, suyumuzu korumak" dedi.

Şenliğe katılan TEMA gönüllüleri, "Bir Niyet Bin Tohum Projesi" kapsamında yetiştikleri bin meşe fidesinin 300'ünü alana dikti. Fidan dikimine katılan bazı vatandaşlar, ilk defa ağaç diktiklerini ifade ederek mutluluklarını dile getirdiler. Meşe fidelerinin toprakla buluşmasının ardından vatandaşlar Sürmeli Tepesi'ne çıkarak yaptırdıkları uçurtmaları çocuklarıyla birlikte uçurmanın heyecanını yaşadılar.

Uçurtma Şenliği'nden son derece mutlu olduğunu söyleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı Koleji Müdürü Mustafa Kurt, "Özellikle küçük çocukların renklerle buluşması, güzel havayla buluşması, temiz havayla buluşması, güzel iletişimler içinde olması hakikaten beni çok memnun etti. Her kim öncülük yaptıysa, her kim düzenlediyse bütün hepsine yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN