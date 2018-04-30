Bafra'da Uçurtma Şenliği

Samsun'un Bafra ilçesinde "Organikköy" olarak bilinen Sürmeli köyünde uçurtma şenliği düzenlendi.

Sürmeli Köyü Muhtarlığı ve Tema Vakfı gönüllüleri ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, Bafra ve civar ilçedeki vatandaşlar önce piknik yaptı sonra çocuklarıyla uçurtma uçurdu.

Tema Vakfı Temsilcisi Süleyman Özata, "Bu köyümüzde organik tarım yapılmakta. Köylüler bahçesinde ve tarlasında organik olarak yetiştirdikleri ürünleri burada her pazar günü sergiliyor. Bizler bu köyle ilgili farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.

Özata, Sürmeli köyü örneklerinin çoğaltılmasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

Etkinliğe katılanlardan Mustafa Kurt ise organizasyonun çok güzel olduğunu belirterek, "Bu etkinliklerin çoğalmasını istiyoruz. Günümüzde çocuklarının çok azının bildiği uçurtmayı görmeleri ise bizleri heyecanlandırdı. Umarım bu gibi etkinlikler daha sık yapılır. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.