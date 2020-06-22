Bafra'da üçüncü kattan düşen çocuk yaralandı
Bafra ilçesinde üçüncü kattan düşen çocuk tedavi altına alındı.
22.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:02
Bafra ilçesinde üçüncü kattan düşen çocuk tedavi altına alındı.
Gazi Osman Paşa Caddesi'nde bir binanın üçüncü katında 2 yaşındaki S.D, açık unutulan pencereden düştü.
Bahçedeki ağacın dallarına çarparak toprak zemine düşen çocuk yaralandı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine S.D, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA