Bafra'da Tütün İndirme Kuraları Çekildi

Samsun'un Bafra ilçesinde tütün indirim kuraları çekilişi Ziraat Odasında yapıldı.

Toplantı öncesi konuşan Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Kırsal kesimde tek geçimimiz tütün. Burada 5 tane alıcı firma var. Herkes diyor ki 'ben firmadan avans aldım, benim tütünümü alacak.' Bu düşünceniz yanlış. O firma sana avans vermişse tütününü almadan avansını geri alır. Biz bu işleri aksatmamamız için bu gibi etkinliklere katılmamız lazım. Biz üreticiler firmalarla sürekli görüşmemiz lazım. Benim tütünün nasıl oldu, ben ne yapmam lazım. Bunları görüşmeniz lazım. Böyle olursa bizim kırsalda tütünümüz daha güçlü olur" dedi.

Bafra Belediye başkanı Hamit Kılıç ise, "Tütün bu bölge için çok önemli bir ürün. Tütün 15-20 yıl önce çok daha üretim vardı. Bafra'nın gelirinin tamamı geliri diye düşünüyorum. Bugünkü rakamlara baktığımız zaman şu anda çeltik en fazla ekilen ürün diye görünüyor. Yılda 130 bin ton olarak görünüyor. Yaklaşık değeri 4 milyon rakamına yaklaşıyor. Ama 20 bin ton civarında üretilen tütün yaklaşık 20 lira fiyatıyla yaklaşık 4 milyon lira civarında bir gelir var. En fazla çeltik üretilmesine rağmen en az üretilen tütünün hala Bafra'ya getirdiği para çeltikle eşdeğer. O yüzden tütünün Bafra'ya katma değeri çok önemli. Bafra tütünü olmadan tütün imalatçıları kaliteli üretim yapamadıklarını biliyoruz. Bafra tütünü uluslar arasında bilinen bir tütün. Daha kaliteli tütünler üretilirse katma değeri daha yüksek alım olacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bafra'da tütün indirme kuraları Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından çekildi. Çekilen kura sonucuna göre tütün alımlarına Karaburç Mahallesi'nden başlanacak. - SAMSUN