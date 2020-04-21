Bafra'da tütün alımı başladı Samsun'un Bafra ilçesinde kırsal kesimde sözleşmeli olarak üretilen tütünlerin alımına başlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kırsal kesimde sözleşmeli olarak üretilen tütünlerin alımına başlandı.

İlçede 5 firma tarafından alımların başlaması üzere üreticiler, traktörlere yükledikleri tütünleri depolara götürüp satıyor.

Geçen yıl 4 bin 200 ton olan tütün rekoltesinin bu yıl 4 bin 500 tona ulaşması bekleniyor.

Alımların gerçekleştirildiği depoları ziyaret eden Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve dünyada en kaliteli tütünün Bafra'nın kırsalında üretildiğini öne sürdü.

Bu yıl tütüne 19 ila 24 lira arasında fiyat verildiğini belirten Tosuner, "Sadece bir üreticinin ürününü 23 liradan alıcıya verdiğine şahit olduk. Bafra'da üreticilerin tütün kalite ortalaması yüzde 90'ın üzerinde." dedi.

Alım yapan firmanın yetkilisi ise bu yıl tütün kalitesinin geçen seneye göre biraz düştüğünü dile getirerek, kalite farkı nedeniyle bazı ürünlerde fiyat farklılıkları oluştuğunu anlattı.

Tütünlerini teslim eden üreticiler de fiyatlardan memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA