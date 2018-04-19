Bafra'da Tüm Ekipleri Alarma Geçiren İhbar

Samsun'un Bafra ilçesinde bir vatandaşın yaptığı ihbar tüm ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi Kızılırmak Nehri sedye yolunda bir vatandaşın ırmağın karşı kıyısından sazlık bölümde 2-3 kişinin yardım istediği yönde çığlık duyduğunu iddiasıyla polisi aradı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, itfaiye ve 112 Acil servis ekipleri Çetinkaya Mahallesi Şevket Aşçı Turizm Fakültesi Kızılırmak Nehri Sedde yoluna intikal etti. Alarma geçen ekipler saatlerce ışıklarla bağırarak yardım isteyen vatandaşları aradı. İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Demirci ve İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Karadeniz'in de katıldığı aramalar karşısında ekipler bir netice alamadı. Üç saat sedde boyunda süren aramalar sonunda hiçbir ize rastlamayan ekipler arama çalışmalarını sonlandırdı. İhbarı yapan vatandaş ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. İhbarcı, ırmağın sazlık bölümünde imdat çığlıkları duyduğu gerekçesiyle polis ekiplerini arayıp yardım istediğini ifade etti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN