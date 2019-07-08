Bafra'da traktörün çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Bafra ilçesinde traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılırmak Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde Ahmet Akkaya yönetimindeki 55 FP 029 plakalı traktör ile Serdar Uçan'ın (23) kullandığı 55 AAK 611 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletle sürüklenen sürücü Uçan yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA