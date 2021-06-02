Bafra'da trafik kazası: 4 yaralı
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Bafra'da trafik kazası: 4 yaralı

Bafra'da trafik kazası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keklik 1. Sokak'ta seyir halinde olan Ebru D'nin kullandığı 16 NR 096 plakalı otomobil ile Keklik Sokak'tan gelen Onur A. idaresindeki 55 JC 437 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 16 NR 096 plakalı otomobil sürücüsü Ebru D. ve otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Bafra'da trafik kazası: 4 yaralı
Bafra'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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