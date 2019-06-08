Bafra'da Trafik Kazası; 2 Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cengiz Mızrak (24) yönetimindeki 55 NK 542 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Yavuz Sultan Selim Camisi önünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik panosuna çarptı.
Kazada sürücü ile ile araçta bulunan Tuğba Mızrak (21) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA