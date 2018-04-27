Bafra'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bafra'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bafra'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alpaslan Türkeş Parkı istikametine seyir halinde olan Hamdi Köse idaresindeki 55 D 4504 plakalı dolmuş ile R.U'nun (21) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada orta refüje savrulan motosiklet sürücüsü R.U. ve motosiklette yolcu olarak bulunan M.S.(9) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinden uzaklaştırılan kaza yapan motosiklet 100 metre ileride Çınar Sokak'ta bulundu. Kazaya karışan motosiklet otoparka çekildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

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