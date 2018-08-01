Bafra'da Trafik Kazası
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeki Salih Yahşi (35) idaresindeki 55 JC 625 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki N.Ö'ye çarptı.
Kazada yaralan N.Ö, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.